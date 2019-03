Koolhof grijpt naast dubbeltitel in Miami

Het is tennisser Wesley Koolhof niet gelukt zijn eerste finale op een masterstoernooi in winst om te zetten. Samen met de Griek Stefanos Tsitsipas moest hij in Miami met 7-5 7-6 (8) zijn meerdere erkennen in de broers Bob en Mike Bryan, die het toernooi al voor de zesde keer op hun naam schreven.

In de tweede set liet het duo Koolhof/Tsitsipas in de tiebreak op 6-3 drie setpunten op een rij onbenut. Ook op bij een 7-6-voorsprong was een setpunt niet aan het gelegenheidskoppel besteed.

Koolhof en Tsitsipas speelden pas hun tweede toernooi aan elkaars zijde. Ze verloren begin deze maand op Indian Wells al in de openingsronde.

Door zijn goede resultaat op het tweede masterstoernooi van het jaar stijgt Koolhof naar de 34e plek op de wereldranglijst voor dubbelspelers. Van de Nederlanders staat alleen Jean-Julien Rojer hoger.