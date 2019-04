Colombiaan Paredes betrapt op gebruik epo

De Colombiaanse wielrenner Wilmar Paredes is eind februari bij een out-of-competition controle betrapt op het gebruik van het verboden middel epo. De 22-jarige renner van Manzana Postobon is door de internationale wielrenunie UCI voorlopig geschorst in afwachting van het testen van de B-staal. Zijn ploeg wacht dat niet af en heeft Paredes ontslagen.

Paredes won vorige maand het bergklassement in de Ronde van Taiwan. Vorig jaar was hij de beste jongere in de Franse rittenkoers Circuit Cycliste Sarthe. De ploeg benadrukt dat het zero tolerance hanteert als het om dopinggebruik gaat: ,,Het team heeft de beslissing genomen met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van de renner. Respect voor een schone wielersport staat centraal in onze filosofie.”