Recordpogingen in Rotterdam en Berlijn

Twee Nederlandse topatleten gaan zondag op recordjacht. Abdi Nageeye doet in de marathon van Rotterdam een poging zijn Nederlands record van 2.08.16 aan te scherpen. Omstreeks dezelfde tijd waagt Sifan Hassan in Berlijn een aanval op het wereldrecord op de halve marathon.

Nageeye wil zich in de marathon van Rotterdam niet schuilhouden en heeft aangekondigd mee te gaan in de groep met favorieten. De Kenianen Marius Kipserem en Emmanuel Saina en de Ethiopiërs Tsegaye Mekonnen en Markos Geneti zijn op papier de snelsten. Kipserem won al eens in Rotterdam.

Het weer ziet er redelijk uit voor de marathon: weinig wind en een temperatuur van 15 tot 20 graden. De start is om 10.00 uur aan de voet van de Erasmusbrug. Nadat Lee Towers zoals gebruikelijk ‘You’ll never walk alone’ heeft gezongen, zetten 17.000 hardlopers zich in beweging voor de klassieker over 42,195 kilometer

Hassan liep vorig jaar in haar eerste serieuze halve marathon meteen een Europees record van 1.05.15. Ze wil in Berlijn de mondiale recordtijd van 1.04.51 aanvallen.