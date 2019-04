Woods voelt dat hij Masters kan winnen

Golficoon Tiger Woods verkeert bepaald niet in de vorm van zijn leven, maar toch wordt hij weer genoemd als een van de kandidaten voor de eindzege in de Masters. Het beroemde majortoernooi op de Augusta National in de Amerikaanse staat Georgia begint donderdag.

Woods zelf gelooft erin. ,,Ik voel dat ik kan winnen. Ik heb bewezen dat ik nog kan winnen en de laatste twee majors van vorig jaar heb ik ook serieus kans gehad”, zei de 43-jarige golfmiljardair, die de Masters al vier keer op zijn naam schreef. De laatste keer is wel lang geleden, namelijk 2005.

Woods was er lang uit door een slepende rugblessure. Zijn laatste operatie in 2017 gaf eindelijk de verlichting waar hij zo lang naar verlangde. Prompt kwam de swing in zijn spel terug en in september 2018 won hij voor het eerst in 5 jaar weer een PGA-toernooi. In het Brits Open eindigde hij vorig jaar als zesde en in het US PGA Championship werd hij tweede.

Dit jaar heeft hij nog geen uitschieter gehad, maar Woods is inmiddels wel gestegen naar de 12e plaats op de wereldranglijst. ,,Ik moet nog aan een paar zaken in mijn spel schaven, maar ik kan deze baan goed spelen. Ik heb hier al aardig wat succes gehad.”