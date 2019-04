Dumoulin ziet in Oomen vervanger Kelderman

Wielrenner Tom Dumoulin denkt aan Sam Oomen als vervanger van de geblesseerde Wilco Kelderman voor de Ronde van Italië. De 23-jarige klimmer van Sunweb is daar volgens de Limburger geschikt voor, maar rijdt dit jaar eigenlijk de Tour de France. ,,We moeten kijken of we dat omgooien, maar dat is niet aan mij”, zei Dumoulin bij de NOS. Tegen andere Nederlandse media zei de Limburger al dat Oomen de enige renner in de ploeg is die qua niveau bergop bij Kelderman in de buurt komt.

Dumoulin baalt van het wegvallen van Kelderman. Die had zijn kopman in Italië moeten bijstaan in de bergen, maar is uitgeschakeld na een zware val in de Ronde van Catalonië. ,,Natuurlijk heeft dat ook voor mij gevolgen”, zegt hij. ,,Sam was voorzien voor de Tour de France. We moeten kijken of we dat omgooien. Daarover is nog niet een definitieve beslissing genomen.”

Voor Dumoulin is de Giro d’Italia het hoofddoel dit jaar. Hij won de Ronde van Italië in 2017 en eindigde in 2018 als tweede achter de Brit Chris Froome.