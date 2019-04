Hockeyers winnen ruim van Spanje

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League een 4-0-overwinning geboekt op Spanje. Dat gebeurde in Rotterdam waar 5000 toeschouwers halverwege nog geen doelpunten hadden gezien. Het was de tweede zege in zes duels voor Oranje in de nieuwe landencompetitie.

Nederland kreeg pas aan het einde van het tweede kwart de eerste grote kans. Bob de Voogd schoot tegen de Spaanse doelman Quico Cortes op. Niet veel later trof Thierry Brinkman wel doel, maar de video-arbiter constateerde dat hij daarbij de bolle kant van zijn stick had gebruikt. Halverwege het derde kwart zette Roel Bovendeert Nederland alsnog op voorsprong, kort erna gevolgd door een treffer van Mirco Pruyser.

In het laatste kwart kwamen daar nog velddoelpunten bij van Lars Balk en Arjen Lodewijks.

Bij Oranje keerde Floris Wortelboer terug na een schouderblessure, die hem eind vorig jaar deelname aan het WK kostte. Op 26 april speelt Oranje de volgende wedstrijd, uit tegen Duitsland.