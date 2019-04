Bekkering/Duetz op voorsprong in Genua

De Nederlandse 49erFX-zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn goed begonnen aan de wereldbeker in Genua. De regerende wereldkampioenen kwamen in lichte omstandigheden als zevende en zesde over de finishlijn. Daarmee sloot het olympische duo, zevende bij Rio 2016, de eerste dag af als vijfde in het klassement.

Odile van Aanholt en Marieke Jongens staan elfde in de tussenstand. Willemijn Offerman en Cecile Janmaat nemen de zeventiende plek in en Dewi Couvert en Tess Wilschut bezetten de 27e plaats.

Deze vier Nederlandse vrouwenteams varen bij de wereldbeker in Italiƫ de eerste wedstrijdreeks voor de interne selectie richting Tokio 2020. Het tweede en laatste meetmoment is de EK komende maand in Weymouth. Daarna is bekend welk koppel Nederland in deze klasse kan uitzenden naar de Zomerspelen in Japan.