Van Gerwen soeverein naar zege Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft voor de vierde keer op rij de Premier League op zijn naam geschreven. De Brabander versloeg in de finale in de O2 Arena in Londen Rob Cross met 11-5. Het is de vijfde keer in totaal dat hij de prestigieuze competitie wint.

Regerend wereldkampioen Van Gerwen nam in de finale tegen Cross, de wereldkampioen van 2018, meteen een break voorsprong en hield die vast. Hij liep zelfs uit naar een tweede break, maar moest vervolgens toestaan dat Cross terugkwam. Drie gemiste pijlen van de Engelse darter op dubbel 18 op 5-4, zorgden ervoor dat Van Gerwen zijn marge kon vasthouden.

Na de pauze liep ‘Mighty Mike’ al snel uit naar 10-5. Met zijn eerste matchpijl op dubbel 8 gooide hij de wedstrijd uit. Met de titel in de Premier League verdient hij 290.000 euro.