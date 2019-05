Toronto Raptors voor eerst naar finale NBA

Toronto Raptors heeft voor het eerst in het bestaan van de club de finale van de NBA gehaald. Aan de hand van Kawhi Leonard versloeg de Canadese club in de zesde wedstrijd in de finale van de oostelijke divisie Milwaukee Bucks met 100-94. Daarmee is de stand in de best-of-sevenserie 4-2 in het voordeel van de Raptors geworden.

Leonard scoorde 27 punten voor de Raptors en had met 17 rebounds en zeven assists een groot aandeel in de zege. Bij de Bucks, dat de beste ploeg was geweest in de reguliere competitie, maakte Giannis Antetokounmpo 21 punten, De sterspeler van Milwaukee kon zijn ploeg echter niet naar de zege leiden.

In de finale wacht Toronto Raptors een duel met titelverdediger Golden State Warriors, dat eerder Portland Trail Blazers in de westelijke finale met 4-0 kansloos had gelaten. De eerste wedstrijd vindt donderdag in Toronto plaats.