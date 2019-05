Golfster Van Dam begint goed op US Open

Golfster Anne van Dam is het US Open voor vrouwen goed begonnen. De Arnhemse kwam op de banen van de Country’s Club van Charleston in de openingsronde uit op 71 slagen (par). Daarmee bezet ze na de eerste dag de gedeelde 25e plaats. Van Dam haalde vorig jaar de cut niet op de tweede major van het jaar.

De Japanse Mamiko Higa kende de beste start, met een ronde van 65 slagen. Ze heeft één slag voorsprong op de Duitse Esther Henseleit en de Amerikaanse amateur Gina Kim. De Thaise Ariya Jutanugarn, de titelverdedigster, kwam op dag één niet verder dan een ronde van 72 slagen en een gedeelde 43e plaats.

Van Dam (23) speelt dit seizoen op de LPGA Tour. Tot nog toe is de 28e plaats in het KIA Championship haar beste resultaat.