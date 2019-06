Tien seconden tijdstraf Roglic na lange duw

Wielrenner Primoz Roglic heeft tien seconden tijdstraf gekregen in de twintigste en voorlaatste etappe van de Ronde van Italië. De kopman van Jumbo-Visma werd tijdens een beklimming tientallen meters geduwd door een fan en werd daarvoor bestraft.

De achterstand van Roglic op rozetruidrager Richard Carapaz uit Ecuador is daarmee 3.16 minuten. De Sloveen raakte zijn derde plaats eerder op zaterdag kwijt aan de Spanjaard Mikel Landa. Die heeft met de tijdrit van 17 kilometer van zondag te gaan nu 23 seconden voorsprong op Roglic.

“We hebben van de jurypresident te horen gekregen dat Primoz aardig lang werd geduwd, Volgens mij is het dan terecht”, zei ploegleider Addy Engels. “Hij kon er niets aan doen en wij kunnen er niets aan doen. Zo zijn echter de regels. We hopen dat alle support van de Slovenen ook voor tien seconden extra tijdwinst heeft gezorgd.”

De achterstand van 23 seconden op Landa moet Roglic normaal gesproken goed kunnen maken in de tijdrit denkt Engels. “Het podium is heel reëel. Primoz moet gewoon een goede tijdrit rijden. We zijn vol vertrouwen, maar het moet wel allemaal goed gaan.”

De ploegleider wil niet één moment aanwijzen waarop het tijdverlies Roglic noodlottig is geworden in de strijd om het roze. “Je hebt de veertig seconden die hij verloor in de etappe naar Como en de twee minuten in de ritwinst van Carapaz. De ronde wordt nooit op één dag verloren. Het is een opeenstapeling van tijdverlies. Vandaag geeft hij ook een kleine minuut toe. Zoals het klassement er nu voorstaat, kun je zeggen dat de beste renners op 1 en 2 staan.”