Petrucci boekt op Mugello eerste zege MotoGP

Danilo Petrucci moest er lang op wachten, maar de Italiaanse motorcoureur heeft eindelijk zijn eerste overwinning in de MotoGP binnen. De 28-jarige coureur deed dat voor eigen publiek bij de Grote Prijs van Italië op het circuit van Mugello. Hij bezorgde zijn renstal Ducati voor het derde jaar op rij de zege in de ‘thuisrace’, niet ver van het hoofdkwartier in Bologna.

Vorig jaar won Jorge Lorenzo voor Ducati op Mugello, in 2017 pakte Andrea Dovizioso de winst. De Italiaanse kopman van Ducati kwam nu als derde over de finish, achter wereldkampioen Marc Márquez. De Spanjaard nam bij het ingaan van de laatste ronde de leiding door het Ducati-duo te passeren, maar hij ging in een bocht iets te wijd. Petrucci profiteerde dankbaar.

De Italiaan rijdt al sinds 2012 in de MotoGP, maar winnen deed hij nog nooit. Petrucci eindigde wel al zeven keer op het podium.