Hockeyer Van Ass terug in Oranje

Hockeyer Seve van Ass keert terug in de selectie van Oranje. De 27-jarige middenvelder van HGC liet zich eind vorig jaar na het WK in India opereren aan zijn enkel. Van Ass maakte in maart bij de hervatting van de competitie zijn rentree bij HGC, maar het duurde even voor hij zijn oude vorm had hervonden.

Bondscoach Max Caldas heeft Van Ass nu opgenomen in zijn selectie voor het duel in de Pro League met Nieuw-Zeeland, dinsdagavond in Eindhoven. Zonder de aanvoerder moest Oranje zondag op hetzelfde complex buigen voor Groot-Brittanniƫ (1-3). Dat betekende voor de ploeg van Caldas al de derde verliesbeurt in de nieuwe competitie. Daardoor is de Europees kampioen en verliezend WK-finalist nog lang niet zeker van deelname aan de eindronde voor de beste vier teams, eind deze maand in Amsterdam.

De hockeyers begonnen de Pro League in januari met een spectaculaire zege in Auckland op Nieuw-Zeeland: 3-4.