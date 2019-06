Federer in fraai gevecht langs Wawrinka

Roger Federer heeft ten koste van Stan Wawrinka de halve finales bereikt op Roland Garros. De 37-jarige Zwitser, die de afgelopen drie edities liet schieten, was in een fraai gevecht van vier sets te sterk voor zijn landgenoot: 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4.

De wedstrijd werd halverwege de vierde set onderbroken wegens opkomend noodweer.

Het is de zevende keer op een rij dat Federer weet te winnen van Wawrinka. De laatste zege van Wawrinka was vier jaar geleden, toen beiden elkaar ook in de kwartfinales in Parijs troffen. Beide Zwitsers wonnen Roland Garros één keer. Federer in 2009, Wawrinka in 2015.

Federer sprak van een uiterst lastig duel. “Vanaf de eerste slag was het moeilijk voor mij. Er waren ook fases waarin Stan de betere was. Het enige wat ik dan deed was in mezelf blijven geloven en proberen hem uit balans te brengen. Dat is me gelukt, al viel het niet mee. De onderbreking wegens regen was bovendien vervelend. Maar dat gold natuurlijk voor beide spelers.”

Na de ‘herstart’ verloor Wawrinka bij 4-4 in de vierde set zijn service. Bij zijn eigen opslag maakte Federer bij matchpoint een dubbele fout, redde vervolgens een breekpunt en maakte het duel daarna met een volley alsnog af.

Federer treft in de halve finale Rafael Nadal, die Kei Nishikori uitschakelde. De titelverdediger gunde zijn Japanse tegenstander slechts vijf games, 6-1 6-1 6-3. “Tot nu toe gaat alles naar wens”, sprak Nadal. “Het is goed om weer in Parijs te kunnen spelen. Ik verheug me op de komende wedstrijd.”