Schotland wint World Cup of Darts

Schotland heeft voor de eerste keer de World Cup of Darts gewonnen. Gary Anderson en Peter Wright waren in de finale in Hamburg met 3-1 te sterk voor het verrassende Ierland, dat in de halve eindstrijd titelverdediger Nederland had uitgeschakeld (1-2).

Michael van Gerwen versloeg in de eerste partij nog wel de Ier Steve Lennon, de nummer 34 van de wereld. Dat ging echter al met de nodige moeite: 4-3. De nummer één van de wereld gooide met een gemiddelde van 93,22 punten. Jermaine Wattimena verloor daarna met 4-1 van William O’Connor, de nummer 47 van de PDC-ranking. In het beslissende dubbelspel was Ierland oppermachtig: 4-0.

Nederland won de World Cup of Darts sinds 2010 vier keer. Vorig jaar verloren Anderson en Wright in de finale nog van Van Gerwen en zijn toenmalige teamgenoot Raymond van Barneveld.

De twee Schotten mogen in Hamburg onderling een bedrag van circa 79.000 euro verdelen. Van Gerwen en Wattimena krijgen gezamenlijk 27.000 euro mee naar huis.