Kromowidjojo terug naar huis

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft in de aanloop naar de WK in Zuid-Korea (12-28 juli) te maken met fysieke tegenslag. De drievoudig olympisch kampioene bleek deze week bij de Open Franse titelstrijd in Chartres niet helemaal fit. Daardoor zag ze af van deelname aan de tweede wedstrijddag.

”Gezien het moment in het seizoen, heeft de staf besloten geen risico te nemen en haar uit de wedstrijden terug te trekken. Kromowidjojo zal zodoende niet doorreizen met de Nederlandse zwemploeg naar Rome voor deelname aan de Sette Colli, maar terugkeren naar Eindhoven om daar te herstellen en het trainingsprogramma te hervatten”, laat de zwembond weten. De KNZB vermeldt niet waar Kromowidjojo last van heeft.

De wedstrijden in Rome zijn komend weekeinde.