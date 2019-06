Vrije doorgang Schuurs naar finale Birmingham

Tennisster Demi Schuurs en haar Duitse dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld hebben op het grastoernooi in Birmingham de finale gehaald. Het als vierde geplaatste koppel kreeg een vrije doorgang naar de finale omdat tegenstandsters Ashleigh Bary en Julia Görges zich terugtrokken. Barty en Görges nemen het zondag tegen elkaar op in de enkelfinale in Birmingham.

In de finale treffen Schuurs en Grönefeld de als tweede geplaatste Su-Wei Hsieh uit Taiwan en de Tsjechische Barbora Strycova. Zij wonnen met 6-0 6-3 van Jelena Ostapenko en Galina Voskoboeva.