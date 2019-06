Zege voor Arbolino in Moto3

De Italiaan Tony Arbolino heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. De 18-jarige motorracer sloeg toe in de laatste bochtencombinatie voor de finish, toen hij zijn landgenoot Lorenzo Dalla Porta passeerde. Dat duo was vooraan overgebleven na een race waarin een grote kopgroep lang bij elkaar bleef.

In de slotfase leek de Tsjech Jakub Kornfeil te gaan stunten. De man die al tien jaar zonder zege rondrijdt in de lichtste klasse van het WK wegrace, lag alleen op kop met nog een paar ronden voor de boeg. Hij had echter eerder in de race een stukje van het circuit afgesneden, waardoor hij de zogeheten lange ronde moest rijden om zijn foutje goed te maken. Het kostte hem de zege, maar hij wist nog wel als derde te finishen.

De leider in het kampioenschap, de Spanjaard Aron Canet, kwam er niet aan te pas in de race. Hij finishte als twaalfde.