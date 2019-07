Geen Nederlandse uitdager in America’s Cup

Het Nederlandse zeilteam van schipper Simeon Tienpont dat zich als uitdager had gemeld voor de beroemde America’s Cup in 2021, heeft zich teruggetrokken uit de oudste regatta van de wereld. Volgens de organisatie van het evenement ontbreekt het ‘DutchSail’ aan tijd om de fondsen te werven die nodig zijn om de zeilcampagne te bekostigen.

“Ondanks sterke steun van de lokale maritieme industrie en interesse van een aantal commerciële partijen, heeft DutchSail besloten dat er te weinig tijd is een effectieve uitdaging te lanceren in 2021”, meldt de America’s Cup op de eigen website. DutchSail heeft nog geen verklaring uitgebracht.

De America’s Cup (Auld Mug) werd voor het eerst in 1851 gehouden en geldt als oudste sportwedstrijd ter wereld. Titelhouder is Emirates Team New Zealand dat in 2021 voor de kust van Nieuw-Zeeland duelleert om de 36e cup. Er is één uitdager en dat is de winnaar van de kwalificatie-regatta om de Prada Cup. Het team van Tienpont was officieel geaccepteerd als een van de zes uitdagers.