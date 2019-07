Van Baarle groeit in een andere wereld

Dylan van Baarle keek wat onwennig om zich heen toen hij de stampvolle zaal van het Courtyard Brussels-hotel betrad. “Wat ik verwacht had? Een mannetje of twintig, dertig was ik gewend”, vertelde de Zuid-Hollander die voor het eerst namens Team Ineos, voorheen Sky, de Tour rijdt. Dat geeft een andere dynamiek, een persconferentie in gezelschap van Tourfavorieten en ploeggenoten Geraint Thomas en Egan Bernal.

Als hij al niet zeker was van Tourdeelname dan liet Van Baarle half juni in de laatste etappe van het Critérium du Dauphiné nog even zien hoe goed hij inmiddels bergop rijdt. Hij won in Champéry voor het eerst een rit in lijn, na een Nederlandse titel tijdrijden (2018) en eindzeges in de Ronde van Groot-Brittannië en de Herald Sun Tour. “Op het trainingskamp voor de Dauphiné kreeg ik wel het idee dat de Tour er inzat. Daarvoor had ik dat nog niet.”

Manager Dave Brailsford stelde hem vrijdag zelfs voor als de vervanger van Chris Froome, de geblesseerde Brit die herstelt van een zware val. “Mijn rol zal toch anders zijn”, lachte Van Baarle, bekomen van de drukte. Bij zijn laatste Tourdeelname in 2017 reed hij nog voor Cannondale, een ploeg niet omgeven door het grote geld en net zo grote verwachtingen. “Het is een wereld van verschil. Wij trainen op een circuit van Ford in België voor de ploegentijdrit en vliegen vervolgens met een privévliegtuig van sponsor Ineos naar een hoogtestage.”

Het geeft aan de ene kant wat zenuwen (“je moet je bewijzen”) maar het maakt hem ook trots dat hij deel uitmaakt van de ploeg die al jaren toonaangevend is in de Tour. “Het is al een uitdaging om geselecteerd te worden. Ik denk dat ik vooral als allrounder ben gekozen. Ik kan op het vlakke mijn werk doen, in de ploegentijdrit en ook nog in het middengebergte.”

Hoe ver zijn rol gaat als de bergen opdoemen weet Van Baarle, 2 kilo lichter en ook daarom gegroeid als klimmer, niet. “Veel hangt ook af van hoe zwaar de eerste week voor me is.” Zijn optreden in de Dauphiné was in ieder geval veelbelovend. “Normaal was dat geen koers die me ligt.” Nu won hij een rit waarin geklommen moest worden. “Een vreemde ervaring, maar het gaf enorme voldoening. Daar had ik zo hard voor getraind.”