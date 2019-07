Waterpoloërs verslaan Frankrijk

De Nederlandse waterpoloërs hebben op het vierlandentoernooi in het Spaanse Portugalete de eerste overwinning geboekt. Het team van bondscoach Harry van der Meer won van Frankrijk met 7-5, hoewel het bij het ingaan van de laatste periode nog op achterstand (3-5) stond (2-2 0-1 1-2 4-0).

Vorige week had Oranje op een evenement in Boedapest nog verloren van Frankrijk. In Spanje was Italië donderdag te sterk voor Nederland.

Thomas Lucas, Sam van den Burg en Robin Lindhout scoorden allen twee keer. Guus van Yperen deed dat eenmaal.

Oranje speelt zaterdag nog tegen Spanje.