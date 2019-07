Groenewegen houdt schaafwonden over aan val

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft geen ernstige verwondingen aan zijn val in de slotfase van de eerste etappe in de Tour de France overgehouden. De ploeg laat via Twitter weten dat de sprinter, die anderhalve kilometer voor de streep onderuit ging, oké is. “Hij is teleurgesteld met zijn eigen resultaat, maar heel blij met de zege van Mike Teunissen”, meldt Jumbo-Visma.

De Nederlandse ploeg had als doel gesteld om met Groenewegen de eerste Touretappe te winnen en zo het geel te veroveren. Dat lukte echter met Teunissen en niet met Groenewegen die er volgens de ploeg met schaafwonden vanaf is gekomen. “Ik kijk uit naar de volgende sprintetappes”, liet Groenewegen via de ploeg weten.

Volgens ploegleider Grischa Niermann moet het voor Groenewegen zondag in de ploegentijdrit geen problemen opleveren. De wielrenner toonde zich op Twitter strijdbaar en liet weten dat ze nog niet van hem af zijn. “Zeker niet de waarmee ik hoopte deze Tour de starten, maar gelukkig was ‘machine’ Mike Teunissen daar om het geel te pakken”, meldde hij. “We gaan hard knokken om het zondag te houden.”