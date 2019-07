Sagan: aarzelde met mijn timing voor de sprint

Peter Sagan werd op de meet in Brussel met een banddikte geklopt door Mike Teunissen en greep zo naast zijn twaalfde ritzege in de Tour de France en naast de gele trui. De Slowaak van Bora-hansgrohe gaf toe dat zijn timing niet perfect was. “Ik aarzelde wel wat met mijn timing voor de sprint, dat kan nog beter.”

Sagan, die in deze Tour probeert voor de zevende keer de groene puntentrui te veroveren en daarmee alleen recordhouder zou worden, was desondanks niet ontevreden. “Dit is nog maar de eerste rit en ik ben er al dichtbij”, zei hij. “De ploeg heeft uitstekend gewerkt. Ik ben tevreden. Net voor die tussensprint kwamen we in actie en daardoor won ik die sprint. Vervolgens word ik tweede aan de eindstreep, op enkele centimeters van Teunissen.”

De groene trui heeft hij officieel echter nog niet in handen, al zal hij er zondag wel in starten. In het puntenklassement heeft hij net als Teunissen vijftig punten, maar staat de Nederlander, die zondag in het geel rijdt, bovenaan.