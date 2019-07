Teuns wint eerste bergrit, Ciccone pakt geel

De Belg Dylan Teuns (Bahrain) heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste bergrit van deze Tour met aankomst op La Planche des Belles Filles. Teuns was in de laatste steile 100 meter te snel voor zijn medevluchter Giulio Ciccone. De Italiaan van Trek-Segafredo, die op elf seconden finishte, nam de gele leiderstrui over van de Fransman Julian Alaphilippe.

Teuns en Ciccone waren als enige voorop overgebleven van een omvangrijke kopgroep. Achter hen pakte de Belg Xandro Meurisse nog net de derde plek, daarna volgden de klassementsmannen Geraint Thomas, Thibaut Pinot en Alaphilippe, die uiteindelijk zes seconden tekort kwam om het geel te behouden. Bauke Mollema en Steven Kruijswijk gaven iets meer dan een halve minuut toe op Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar die naar de vijfde plek klom in het algemeen klassement. Kruijswijk is nu achtste.

Kort na de start waren het veertien renners die elkaar vonden in een ontsnapping. Onder hen de Belg Tim Wellens, drager van de bergtrui. Hij mocht de punten pakken op Le Markstein, de eerste col deze Tour van de eerste categorie. Richting Ballon d’Alsace was de voorsprong van de kopgroep inmiddels opgelopen tot acht minuten. Ook daar pakte Wellens de punten, die hem voorlopig verzekeren van de bollentrui.

Movistar besloot het tempo in het peloton te verhogen. De Spaanse ploeg van Mikel Landa, wereldkampioen Alejandro Valverde en Nairo Quintana bracht de marge bovenop de Col de des Croix, op 37 kilometer van de finish, op vier overgebleven vluchters terug tot ruim vijf minuten.

Met een achterstand van vier minuten op de koplopers begonnen de klassementsfavorieten aan de slotklim. Wellens was de eerste die het voorop niet meer vol hield, Meurisse volgde niet veel later. Ciccone en Teuns bleven over, terwijl Team Ineos de achervolging overnam. Maar de twee bleven vooruit waarna de 27-jarige Tourdebutant Teuns zijn mooiste zege tot nu toe boekte.

Vrijdag volgt een grotendeels vlakke rit van Belfort naar Chalon-sur-SaƓne. Met een lengte van 230 kilometer is het de langste etappe van deze Tour.