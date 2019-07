Ten Dam stopt na dit seizoen met wielrennen

Laurens ten Dam is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. De 38-jarige renner van CCC Team maakte dat bekend in zijn eigen podcast ‘Live slow, ride fast’.

“Ik zal altijd blijven fietsen, maar ik weet niet of je dat wielrennen mag noemen”, zei Ten Dam. “Maar ik stop als prof. In november word ik 39 en dan ben ik 17 jaar profrenner geweest. Dat had ik van tevoren niet gedacht.”

Ten Dam begon in 2002 bij de opleidingsploeg van Rabobank en reed later voor Bankgiroloterij, Shimano-Memory Corp en Unibet.com, Rabobank, Belkin, Lotto-Jumbo, Giant-Alpecin en Team Sunweb. Vorig jaar stapte hij over naar CCC, dat de licentie overnam van BMC.

Vorige week donderdag kwam Ten Dam tijdens de Ronde van Oostenrijk nog hard ten val. “Ik ben blij dat ik dit jaar nog wel wat koersjes kan en mag rijden. Want zoals ik daar onder die vangrails lag had ik het niet willen eindigen”, aldus Ten Dam.

In 2014 eindigde Ten Dam, die eigenlijk na 2017 al een punt achter zijn carrière wilde zetten, als negende tijdens de Tour de France. Hij verwacht dat de Ronde van Lombardije in oktober zijn laatste koers wordt.