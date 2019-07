Van Aert bezorgt Jumbo vierde zege in Tour

Wout van Aert heeft verrassend de tiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma bleef in de 217,5 kilometer rit van Saint-Flour naar Albi de Italiaan Elia Viviani in de sprint net voor. De Australiër Caleb Ewan finishte als derde.

Voor Jumbo-Visma is het al de vierde zege deze Tour. De Nederlandse formatie won de ploegentijdrit. Mike Teunissen en Dylan Groenewegen wonnen ook een etappe.

Een groep van zes man (Tony Gallopin, Natnael Berhane, Anthony Turgis, Mads Würtz Schmidt, Odd Christian Eiking en Michael Schär) reed lange tijd voorop. Een sprint leek aanstaande, totdat de ploeg van Education First 30 kilometer voor het einde aan de kop van het peloton het tempo opvoerde. Het peloton brak in meerdere groepen uiteen. De Nederlander Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma miste de aansluiting niet. In het klassement steeg hij van de zevende naar de vierde plaats.