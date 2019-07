Tennisster Fiona Ferro (22) heeft het internationale toernooi van Lausanne gewonnen. De Française won in de Zwitserse stad in de finale van haar landgenote Alizé Cornet. Daar had ze drie sets voor nodig, 6-1 2-6 6-1.

Het resultaat was enigszins verrassend. Cornet was als derde geplaatst, Ferro was niet geplaatst. Het was bovendien haar eerste zege in een WTA-toernooi. Ferro is de nummer 98 van de wereld.