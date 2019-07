Haase in Hamburg snel onderuit

Tennisser Robin Haase heeft op het toernooi in Hamburg in de eerste ronde verloren. Casper Ruud versloeg Nederlands beste speler. De Noor deed dat in drie sets, 6-3 3-6 6-1.

In de eerste set brak Ruud, die iets hoger op de wereldranglijst staat dan Haase, zijn tegenstander twee keer. In de tweede was een break van Haase bij 4-3 in zijn voordeel daarentegen voldoende voor de setwinst. In de beslissende fase kon Haase zijn hogere niveau echter niet vasthouden.

De 32-jarige Haase is er dit jaar nog niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van een ATP-toernooi en op gravel heeft hij dit seizoen pas twee zeges geboekt in een hoofdtoernooi. Op de wereldranglijst is hij afgezakt naar plek 86.

In het dubbelspel wist Haase zijn eerste partij wel te winnen. Aan de zijde van Wesley Koolhof was hij met 3-6 6-3 10-5 te sterk voor Hugo Dellien uit Bolivia en de Braziliaan Thiago Monteiro. Haase en Koolhof vormen tijdens de tweede helft van het tennisseizoen een vast koppel.