Laatste bergrit naar Val Thorens

De beslissing van 106 editie van de Ronde van Frankrijk valt zaterdag waarschijnlijk in de voorlaatste etappe van Albertville naar Val Thorens, een zware bergrit met een slotklim van 33 kilometer.

In de twintigste etappe zullen de klassementsrijders elkaar nog eenmaal bestrijden. Zondag rijden ze zo goed als zeker in een optocht naar Parijs, waar doorgaans op de Champs-Élysées om de dagzege wordt gesprint.

De Tour startte vier keer eerder in Albertville, waar in 1992 de Winterspelen werden gehouden. De finish lag slechts eenmaal eerder in Val Thorens. De Colombiaan Nelson Rodriguez kwam in 1994 als eerste boven.

De voorlaatste etappe leidt het peloton over de Col du Méraillet, de Cormet de Roselend en de Côte de Longefoy. De finish ligt op 2365 meter in Val Thorens.