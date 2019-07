Bernal wint Tour, Kruijswijk derde

Het stond natuurlijk al vast, maar zondagavond mocht Egan Bernal zich officieel de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour de France noemen. De 22-jarige renner van Team Ineos veroverde vrijdag in de voortijdig afgebroken bergrit naar Tignes de gele trui en stond die niet meer af. Op de Champs-Élysées werd de slotrit gewonnen door de Australiër Caleb Ewan van Lotto-Soudal. Het was zijn derde ritzege in deze Tour.

Bernal houdt in het eindklassement zijn landgenoot Geraint Thomas achter zich. De Welshman won vorig jaar de Ronde van Frankrijk. Steven Kruijswijk eindigde als derde, de plaats die hij op de voorlaatste dag overnam van Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step, dit voorjaar al ijzersterk, droeg de gele trui liefst veertien dagen.

De groene trui van het puntenklassement ging voor de zevende keer naar de Slowaak Peter Sagan, een record. De bolletjestrui voor de bergklassement werd veroverd door de Fransman Romain Bardet. Bernal, feitelijk de beste klimmer, was logischerwijs ook de winnaar van het jongerenklassement.