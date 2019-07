Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn bij het World-Tourtoernooi van Tokio als derde geëindigd. Het Nederlandse koppel was in de strijd om het brons in twee sets te sterk voor de Brazilianen Alison en Alvaro Filho: 21-12 21-17.

Twee weken geleden pakten Brouwer en Meeuwsen nog zilver op het sterk bezette toernooi van Gstaad. Dat was de beste prestatie van het duo dit jaar tot nog toe.