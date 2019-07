Kruijswijk derde dankzij regelmaat en ploeg

Steven Kruijswijk is niet langer de renner die zijn poging de Ronde van Italië te winnen zag stranden in een ijswand. Vergeten zal hij zijn gemiste kans om in 2016 de eerste Nederlander te worden die de Giro zou winnen niet. Maar zijn derde plaats in de Tour de France heeft zijn status als een van de beste Nederlandse ronderenners ooit alsnog bevestigd.

“Dit is het podium waar ik naar streefde. Ik heb altijd in mezelf geloofd, vooral na mijn vijfde plaats vorig jaar en mijn vierde plaats in de Vuelta”, zei Kruijswijk. Hoewel er enige teleurstelling was na de door de weersomstandigheden afgebroken voorlaatste bergetappe maakte de eveneens ingekorte rit van zaterdag naar Val Thorens veel, zo niet alles goed. Kruijswijk slaagde erin Julian Alaphilippe te passeren in het algemeen klassement. “Dit moest het zijn en dit is het geworden. Het kan niet beter. Ik ben heel blij”, klonk het opgelucht nadat hij zijn derde plaats achter de Colombiaan Egan Bernal en diens teamgenoot Geraint Thomas uit Wales had veilig gesteld.

Kruijswijk had eigenlijk nooit een slechte dag, reed de hele Tour attent en had in de Belg Laurens De Plus en de Nieuw-Zeelander George Bennett twee uitstekende helpers in de bergen. Maar Jumbo-Visma bracht hem meer: tijdwinst bijvoorbeeld in de ploegentijdrit op de tweede dag van de Tour waar hij Bernal en Thomas op 20 seconden zette. Die voorsprong verloor hij op La Planche des Belles Filles, bij de eerste aankomst bergop in deze Tour. In de Pyreneeën hoefde hij amper tijd toe te geven en pas in de Alpen bleek dat alleen Bernal bergop duidelijk beter was dan de 32-jarige Brabantse Monegask. Het laatste klusje, de eliminatie van Alaphilippe, was nog pittig. “Het moest van heel diep komen. Maar ik wist dat dat voor iedereen gold. Dat we hem er vanaf zouden rijden had ik wel verwacht. Ik moest me niet door iemand anders laten verrassen. Dat is niet gebeurd.”

Kruijswijk sprak zaterdag bewonderend over Bernal. “22 jaar, maar zo sterk. Het is niet te hopen dat hij de komende tien jaar zo indrukwekkend goed blijft, want anders wordt het saai voor de anderen.”