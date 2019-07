De Nederlandse hockeysters hebben op hun oefenstage in Tokio ook hun tweede oefenwedstrijd tegen Japan gewonnen. De formatie van bondscoach Alyson Annan won met 3-1. Oranje, onlangs in Amstelveen winnaar van de Pro League, is in voorbereiding op de Europese titelstrijd van volgende maand in Antwerpen.

Voor Nederland scoorden Marijn Veen, Caia van Maasakker en Eva de Goede. De laatste twee deden dat uit een strafcorner.

Vrijdag had Oranje al met 3-2 gewonnen van Japan.