Brouwer en Meeuwsen beginnen EK met zege

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn het EK beachvolleybal in Moskou begonnen met winst. Het als twaalfde geplaatste Nederlandse duo was in drie sets te sterk voor de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst: 16-21 21-18 15-12.

Het andere Nederlandse koppel bij de mannen, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde, verloor de eerste groepswedstrijd. Het Zwitserse duo Adrian Heidrich/Mirco Gerson won na drie sets: 16-21 21-19 15-11.

Bij de vrouwen kende het als elfde geplaatste duo Joy Stubbe/Marleen Ramond-Van Iersel een vlekkeloze start. De Russinnen Ksenia Dabizja en Darja Roedych werden met 21-18 21-17 verslagen.