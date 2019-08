Formule 1 blijft Mexico trouw

De Formule 1 komt ook de komende drie jaar naar Mexico. Rechtenhouder Liberty Media van de koningsklasse van de autosport heeft dat donderdag bekendgemaakt.

De Grand Prix van Mexico krijgt wel een nieuwe naam, de Mexico-City Grand Prix. De kalender voor het komende jaar bestaat nu al uit een recordaantal van 22 races. Nederland (Zandvoort) en Vietnam zijn volgend seizoen de nieuwkomers in de Formule 1.

Er bestaat nog wel onzekerheid of er ook komend jaar in Hockenheim in Duitsland wordt gereden.