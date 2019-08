Van Dijk favoriet voor tijdrit op EK

Na het goud voor Nederland op de gemengde ploegaflossing is het donderdag bij de EK wielrennen in Alkmaar tijd voor de individuele tijdritten. In de ochtend kan Ellen van Dijk haar vierde Europese titel op rij behalen. In Alkmaar ligt een vlak parcours over 22,4 kilometer wat haar zeker moet liggen. Bovendien ontbreekt Annemiek van Vleuten, die Van Dijk eind juni van de Nederlandse titel afhield. De regerend wereldkampioene laat de EK in Alkmaar schieten.

De vrouwen beginnen hun tijdrit om 10.45 uur. Van Dijk start als laatste om 11.15 uur. De andere Nederlandse deelneemster is Lucinda Brand.

Bij de mannen, die eveneens ruim 22 kilometer afleggen, komt de eerste renner om 15.00 uur van het startpodium. Titelverdediger Victor Campenaerts uit België ontbreekt in Alkmaar waar zijn jonge landgenoot Remco Evenepoel als een van de favorieten geldt. De 19-jarige coureur verraste zaterdag met winst in de Clásica San Sebastián en geldt ook als een goed tijdrijder. Sebastian Langeveld en Jos van Emden zijn de Nederlanders die aan de start staan.