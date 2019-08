Tennisser Dominic Thiem verrassend uitgeschakeld door Medvedev

Dominic Thiem heeft zich laten verrassen in de kwartfinale van het masterstoernooi van Montreal. Op het Canadese hardcourt was de nummer twee van de plaatsingslijst niet opgewassen tegen de Rus Daniil Medvedev: 6-3 6-1.

Medvedev, de nummer 9 van de wereld, was op alle vlakken beter dan zijn Oostenrijkse tegenstander. Thiem leverde direct zijn service in en ook op 5-3 gebeurde dit nog een keer. In de tweede set walste de Rus over Thiem heen. Na een matchpoint voor 6-3 6-0 sloeg hij op eigen service alsnog toe.