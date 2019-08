Colombiaan Hodeg snelt naar zege in Venray

De Colombiaan Álvaro José Hodeg heeft de langste etappe in de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De 22-jarige coureur van Deceuninck – Quick-Step was in Venray de snelste in de eindsprint van het peloton. De Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe) moest deze keer genoegen nemen met de tweede plek. Hij won de eerste drie etappes. De Belg Edward Theuns (Trek-Segafredo) kwam als derde over de finish, op de dag dat hij zijn contract met twee jaar verlengde.

Het peloton legde tussen Riemst en Venray een afstand af van 191,4 kilometer, over een vrijwel vlak parcours. Het ging behoorlijk snel in Zuid-Nederland mede dankzij een flinke rugwind. De renners kwamen ruim voor de geplande finishtijd in Venray aan.

In het algemeen klassement bleef Tim Wellens aan de leiding. De Belg sloeg donderdag toe in de heuvelachtige vierde etappe.

Diverse vluchtpogingen van groepjes renners leverden vrijdag aanvankelijk niets op. Met nog 110 kilometer te rijden, meldden vier man zich op kop, onder wie Oscar Riesebeek (Roompot-Charles). Het kwartet begon met een voorsprong van anderhalve minuut aan het eerste lokale rondje, van de drie, over 15 kilometer in Venray.

Het viertal werd vier kilometer voor de streep ingerekend waarna de strijd om de sprintzege losbrandde. Jumbo-Visma slaagde er niet in om troef Dylan Groenewegen op de juiste manier uit te spelen. Hij kwam in de finale alleen te zitten in het gedrang en eindigde op de zevende plaats. Groenewegen, eerder al derde en tweede, wacht nog altijd op zijn eerste zege in deze BinckBank Tour. Boy van Poppel kwam in Venray als tiende binnen.

Zaterdag staat er in Den Haag een individuele tijdrit over 8,4 kilometer op het programma. De slotetappe in België telt 178 kilometer en gaat zondag van Sint-Pieters-Leeuw naar Geraardsbergen.