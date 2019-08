Wielrenner Martin naar Israëlische ploeg

De Ierse wielrenner Daniel Martin heeft een opvallende stap gemaakt in zijn carrière. De 32-jarige klimmer verhuist na dit seizoen van UAE Team Emirates naar Israel Cycling Academy, de Israëlische ploeg die een procontinentale status heeft. Voor deelname aan de grote wedstrijden is het team daarom aangewezen op wildcards.

“Het is tijd voor een nieuwe en uitdagende stap”, zegt Martin, die een contract voor twee jaar ondertekende in Israël. “Ik wil niet alleen helpen om dit geweldige project te doen slagen, maar ook mezelf verder verbeteren. Ik heb mijn top nog niet bereikt, ik geloof sterk dat het beste nog moet komen voor zowel mezelf als voor dit team.”

Martin heeft onder meer Luik-Bastenaken-Luik (2013) en de Ronde van Lombardije (2014) op zijn erelijst staan. De Ier won ook twee etappes in de Tour de France. Vorig jaar werd hij in Parijs gehuldigd als meest strijdlustige renner van de Franse etappekoers. Vorige maand beleefde Martin juist een tegenvallende Tour, nadat hij daarvoor wel in de top 10 was geëindigd in het Baskenland (tweede) en het Critérium du Dauphiné (achtste).