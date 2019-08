Hassan wint 1500 meter in Zürich

Sifan Hassan heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich op indrukwekkende wijze de 1500 meter gewonnen. De houdster van het Nederlands record (3.55,30) liep in de laatste ronde al haar concurrentes voorbij en kwam als eerste over de finish in 3.57,08. De Duitse Konstanze Klosterhalfen eindigde op gepaste afstand als tweede.

Hassan (26) verkeert in de aanloop naar de WK in Doha in grootse vorm. Vorige maand in Monaco wist ze het 23 jaar oude wereldrecord op de Engelse mijl te verbeteren. Ze scherpte de mondiale recordtijd op de 1609 meter met enkele tienden aan tot 4.12,33. Ze verbeterde tijdens die race in Monaco ook haar eigen Nederlands record op de 1500 meter.

Dafne Schippers moest in Zürich op de 200 meter genoegen nemen met de vierde plaats. De tweevoudig wereldkampioene op dit nummer bleef met 22,46 seconden een fractie boven haar beste seizoenstijd. Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s maakte grote indruk met een persoonlijk record van 21,74. Jamile Samuel eindigde als laatste in 23,15.

Op de 400 meter liep Lisanne de Witte met 51,30 niet alleen haar beste tijd van dit seizoen, maar ze voldeed ook aan de eis voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De winnares van het brons bij de EK van vorig jaar in Berlijn eindigde in de Diamond League-wedstrijd als derde. De Witte had eerder al voldaan aan de limiet voor de WK in Doha.

In het talentenprogramma van de Diamond League in Zürich dook Nick Smidt onder de WK-limiet op de 400 meter horden. De 22-jarige atleet klokte een pr van 49,28 seconden, twee honderdsten onder de limiet.