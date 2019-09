Titelverdedigster Osaka buigt voor Bencic

De US Open is titelverdedigster Naomi Osaka in de vierde ronde kwijtgeraakt. De Japanse nummer 1 van de plaatsingslijst boog in twee sets voor de Zwitserse Belinda Bencic: 5-7 4-6. Voor Bencic, als dertiende geplaatst, is het de tweede keer dat ze in de kwartfinales staat van het grand slam in New York. Ze speelde een sterke wedstrijd tegen Osaka, waarin ze bijzonder weinig fouten maakte.

De Zwitserse staat in de kwartfinales tegen de Kroatische Donna Vekic, die in haar partij uit de vierde ronde de Duitse Julia Görges bedwong in drie sets: 6-7 (5) 7-5 6-3. Görges had op haar beurt in de derde ronde Kiki Bertens uitgeschakeld.

Bencic zette Osaka meteen onder druk door haar in de eerste game al te breken. Ze had in het vervolg van de partij meestal een antwoord op de slagen van Osaka en bleef vooral zelf ook goed serveren. Osaka leek wel wat last te hebben van haar linkerknie, waar een bandage omheen zat. Nadat Bencic in de tweede set na een dubbele fout van Osaka 3-2 voor kwam, nam ze het initiatief volledig over. Het was overigens al de derde keer dit jaar dat de 22-jarige Zwitserse van de één jaar jongere Osaka won.

“De uitdaging was groot en ik wist dat ik mijn beste spel moest laten zien. Zaak was de harde service van Osaka zien te pareren”, vertelde Bencic na afloop. “Ik sla meestal niet de meeste aces of winners, ik moest het tactisch doen op de baan. Als een soort schaken.”

Na de uitschakeling van Osaka is Elina Svitolina nog de hoogst geplaatste speelster in het toernooi. De Oekraïense nummer vijf van de plaatsingslijst neemt het in de vierde ronde op tegen de Britse Johanna Konta.