Coleman: dopingzaak was een beproeving

De Amerikaanse atleet Christian Coleman ontkent in een reactie op zijn vrijspraak in een dopingzaak ooit verboden middelen te hebben gebruikt. “Hoewel deze beproeving frustrerend is geweest en ik enkele wedstrijden heb gemist die ik niet had mogen missen, weet ik dat ik nooit verboden stoffen heb genomen en dat ik nooit de dopingregels heb overtreden.”

Coleman, Amerikaans kampioen op de 100 meter en de snelste man op die afstand dit jaar, heeft het aan de reglementen te danken dat hij aan de start kan verschijnen bij de WK in Doha. De eerste van zijn drie gemiste controles werd, volgens de dopingregels, automatisch op de eerste dag van het kwartaal gezet. Daardoor miste Coleman niet drie, maar twee keer binnen 12 maanden een dopingcontrole.

Op advies van het mondiale antidopingbureau WADA werd de aanklacht maandag verworpen. Coleman ontliep daarmee een schorsing van twee jaar.

De sprinter kan zich gaan richten op de WK, waar hij topfavoriet is op het koningsnummer en ook op de 200 meter tot de kanshebbers wordt gerekend. Het evenement in Qatar begint op 28 september.