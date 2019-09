Bencic stoot door naar halve finales

Tennisster Belinda Bencic heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van een grand slam. De 22-jarige Zwitserse schaarde zich bij de laatste vier in de US Open door in de kwartfinales in twee sets af te rekenen met de Kroatische Donna Vekic. Na 1 uur en 40 minuten stonden de setstanden 7-6 (5) en 6-3 op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium in New York.

De als dertiende geplaatste Bencic schakelde in de vorige ronde de Japanse titelverdedigster en nummer 1 van de wereld Naomi Osaka uit met 7-5 en 6-4. Ze neemt het in de halve finales op tegen de winnares van het duel tussen de Belgische Elise Mertens en de Canadese Bianca Andreescu.

Bencic en Vekic, als 23e geplaatst, deden niet veel voor elkaar onder. De eerste set ging gelijk op en een tiebreak moest de beslissing brengen. Bencic, die in dat eerste bedrijf wat worstelde met haar service, trok die extra game naar zich toe met 7-5. In de tweede set nam Bencic meer en meer het initiatief, waarbij een break in de zevende game beslissend bleek. Hoewel Vekic 28 winners sloeg, meer dan haar tegenstander, verspeelde ze op cruciale momenten dure punten.

Bencic stond in 2014 bij haar debuut op de US Open al verrassend in de kwartfinales. Het duurde vijf jaar eer ze die prestatie zou verbeteren. Langdurig blessureleed wierp haar ver terug. “Als je niet kunt spelen mis je het tennis vreselijk. Daarom geniet ik nu zo veel meer”, aldus de Zwitserse.