Veldritseizoen Van der Poel start in Woerden

Mathieu van der Poel zal komende winter geen 32 overwinningen boeken als veldrijder. De wereldkampioen rijdt een beperkt programma, vertelde hij woensdag bij de teampresentatie van Corendon-Circus in Antwerpen. Zijn seizoen in het veld begint op 22 oktober in Woerden.

Na de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Yorkshire op 29 september vertrekt Van der Poel naar Tokio voor een testwedstrijd op het olympisch parcours mountainbiken. “Daarna neem ik nog even rust en dan begin ik in Woerden.” De klassementen om de wereldbeker en de superprestige laat hij schieten. “Omdat ik zeker niet alle crossen daarvoor zal rijden. Ik richt me op de wedstrijden om de DVV Trofee en het wereldkampioenschap.”

Na Woerden volgen normaal gesproken optredens in de Koppenbergcross en op het EK. “We proberen een mooi programma samen te stellen. Ik ben er nu nog niet mee bezig, maar dertig overwinningen ga ik komende winter niet halen.”