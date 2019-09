Gilbert verguld met 10e zege in grote ronde

De Belgische wielrenner Philippe Gilbert maakte met zijn handen een veelzeggende “tien” na zijn geslaagde solo in de finale van de twaalfde etappe in de Ronde van Spanje. “Dit is voor mij een speciale zege, want het is mijn tiende overwinning in een grote ronde”, legde de 37-jarige routinier van Deceuninck – Quick-Step naderhand uit. Hij behaalde in Bilbao zijn zesde triomf in de Vuelta. Zijn erelijst telde al drie zeges in de Giro en één in de Tour.

“Het was heel leuk om hier te koersen. Het leek wel een Vlaamse klassieker met zoveel toeschouwers langs de kant. Ik reed al vaak in het Baskenland, maar won hier nog nooit. Nu doe ik dat wel en daar ben ik heel blij mee. De wielersupporters in het Baskenland zijn zo’n beetje zoals in Vlaanderen, ze houden van de koers en dat is fijn.”

Gilbert boekte in Bilbao zijn derde zege van het seizoen, na een rit in de Ronde van de Provence (februari) en de klassieker Parijs-Roubaix (april).