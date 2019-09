Atlete Semenya gaat ook voetballen

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya pakt haar oude liefde weer op. Semenya gaat voetballen bij JVW FC, de club die is opgericht door Janine van Wyk, aanvoerster van het Zuid-Afrikaanse elftal. “Ik ben dankbaar voor deze kans en kijk uit naar dit nieuwe avontuur”, zegt de 28-jarige atlete, die vroeger ook voetbalde.

Semenya ontdekte dat ze talent had voor atletiek toen ze als training voor het voetballen vaak ging hardlopen. Het leidde tot drie wereldtitels en twee olympische titels op de 800 meter. Semenya is nu echter verwikkeld in een zaak rond haar testosteronspiegel, die van nature erg hoog is. Ze weigert daar medicijnen voor te gebruiken, iets wat volgens de nieuwe regels van de internationale atletiekfederatie IAAF wel verplicht is.

Semenya ging een juridische strijd aan, maar vooralsnog heeft ze die niet gewonnen. Ze mist daardoor het WK in Doha. De Zuid-Afrikaanse maakt nu een uitstapje naar het voetbal, al dan niet tijdelijk.