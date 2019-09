Schoofs en Kerkhove onderuit in Zhengzhou

De Nederlandse tennissters Bibiane Schoofs en Lesley Pattinama-Kerkhove zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Zhengzhou. Schoofs, op het laatste moment rechtstreeks toegelaten tot het Chinese hardcourttoernooi, moest het afleggen tegen Zheng Saisai uit China: 6-7 (4) 1-6. Kerkhove was kansloos tegen de Australische Ajla Tomljanovic: 2-6 0-6. De 27-jarige Zeeuwse had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt.

Schoofs kwam na twee vroege breaks met 4-1 achter te staan, maar ze knokte zich na een korte regenpauze terug in de partij. De 31-jarige Gelderse wist er een tiebreak uit te slepen. Ze verloor daarin echter de eerste punten en moest de set daardoor afstaan aan de Chinese nummer 38 van de wereld. In de tweede set wist Schoofs, die 155e staat op de mondiale ranking, een vroege achterstand niet meer te repareren.

Kiki Bertens doet ook mee in Zhengzhou. De Westlandse, als derde geplaatst, heeft een ‘bye’ in de eerste ronde. Ze gaat het nu opnemen tegen Tomljanovic, de mondiale nummer 46.