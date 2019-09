Roglic: we moeten gefocust blijven

Ook na etappe achttien, met nog slechts drie dagen voor de boeg en een op het oog veilige voorsprong, wilde Primoz Roglic niet op de zaken vooruitlopen. Nee, de Sloveen van Jumbo-Visma heeft de Ronde van Spanje nog niet gewonnen. “Kijk naar wat er gisteren gebeurde, we moeten gefocust blijven”, sprak Roglic, die 15 seconden na de Colombiaanse ritwinnaar Sergio Higuita als tweede finishte in Becerril de la Sierra.

Dat leverde Roglic nog wat bonificatieseconden op terwijl de Colombiaan Nairo Quintana, donderdag na een spectaculaire aanval plots weer tweede in het klassement, ruim een minuut moest toegeven. “Het was een zware dag, maar met dank aan onze supersterke ploeg is het goed verlopen”, keek de 29-jarige Sloveen terug op de rit. Nog drie etappes scheiden hem van de eindzege in de Vuelta: een rit over heuvelland naar Toledo, een bergrit met één col van de hoogste categorie en de slotrit in Madrid die traditioneel geen wijzigingen in het klassement meer oplevert. Roglic heeft 2 minuten en 50 seconden voorsprong op de Spanjaard Alejandro Valverde, zijn naaste belager: “Het ziet er goed uit, maar we zijn nog niet klaar.”