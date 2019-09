Froome hint op comeback in 2019

Chris Froome heeft in een interview met The Telegraph het doel uitgesproken om nog dit jaar terug te keren in het peloton. De viervoudig winnaar van de Tour de France kwam in juni hard ten val en reed sindsdien geen wedstrijd meer.

“Het zou fantastisch zijn als ik na het seizoen nog een paar kleine wedstrijden kan rijden. Dan kan ik me weer een beetje mengen tussen de profs. Ik hoop dat dat nog voor januari lukt”, zei de 34-jarige Froome tegen de Engelse krant. “Dit is niet mijn jaar. Ik kan niet wachten tot het 2020 is”, zei de renner van Ineos afgelopen weekend nog na een ongelukje met een keukenmes.

Froome liep bij verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel. “Die crash had het einde van mijn carrière kunnen zijn. Veel mensen vertelden mij dat ik nooit meer een wedstrijd zou rijden, laat staan überhaupt op de fiets zou stappen. Mijn dagen leken volgens sommigen geteld.”

Volgend jaar mikt Froome op zijn vijfde zege in de Ronde van Frankrijk. “Dat veel mensen zeiden dat mijn carrière voorbij was, motiveert me alleen maar om terug te keren.”