Pliskova weer naar WTA Finals in Shenzhen

Tennisster Karolina Pliskova heeft zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals in Shenzhen. De 27-jarige Tsjechische boekte afgelopen week in Zhengzhou haar vierde toernooizege van dit jaar. Pliskova is daardoor zeker van een startbewijs voor het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissters van het seizoen.

De Tsjechische zegevierde dit jaar ook al in Brisbane, Rome en Eastbourne. “Het is altijd een doel om de WTA Finals te halen, ik ben er trots op dat me dit voor de vierde keer is gelukt”, zei de nummer 2 van de wereld, die dit seizoen de meeste partijen won op de WTA Tour (49). De Australische Ashleigh Barty, de aanvoerster van de wereldranglijst, ontving vorige week al een ticket voor de ‘Finals’ in Shenzhen, van 27 oktober tot en met 3 november.

Pliskova bereikte de afgelopen twee jaar steeds de halve finales van het toernooi dat toen nog in Singapore werd gehouden. In 2017 verloor ze van Caroline Wozniacki, vorig jaar van Sloane Stephens. Met de verhuizing van Singapore naar Shenzhen is het prijzengeld ook verdubbeld naar 14 miljoen dollar, omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro.